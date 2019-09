Calen més mesures per lluitar contra el canvi climàtic?

Laura Massallé

El moviment Fridays for Future va cridar ahir a la vaga mundial per protestar contra la inactivitat dels governs davant de la crisi climàtica. En diverses ciutats del món, la gent va sortir al carrer per reclamar l'acció urgent de les administracions. A Espanya, en les primeres manifestacions del matí, els joves van demanar que la recent declaració d'emergència del Congrés es concreti en mesures reals. De fet, aquesta mateixa setmana, els centres de recerca científica capdavantera de Catalunya, agrupats en el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), han fet una crida urgent a adoptar "accions personals, socials i polítiques" per evitar els "efectes catastròfics" i les "conseqüències devastadores" si no es reverteix el canvi climàtic. Els científics afirmen que l'evidència científica del canvi climàtic és "sòlida" i adverteixen que si no es reverteix "hi haurà efectes catastròfics i conseqüències devastadores, des de migracions massives fins a canvis en els aliments que mengem, en tot el planeta". Els entrevistats aquesta setmana també pensen que cal adoptar mesures urgents.

Els entrevistats aquesta setmana es mostren preocupats per la crisi climàtica. La majoria creu que cal posar en marxa accions contundents per revertir la situació



Abili Ayuso Vila

Jubilat, 70 anys

"Sí. El preu del combustible hauria de ser el doble a tot arreu i s'haurien d'usar aquests diners per netejar el planeta i invertir en accions per frenar el canvi climàtic. D'aquesta manera en comptes d'anar a prendre la paella a Tarragona potser aniríem més a prop, no faríem trajectes tan llargs i contaminaríem menys. També penso que hem d'apostar pels productes km 0 i reutilitzar més. No podem anar comprant, tirant i tornant a comprar."

Esther Reyes Gallardo

Administrativa, 44 anys

"Sí. Hem de prendre consciència. Estem a prop del desastre mundial, ens estem carregant l'equilibri del sistema. A nivell individual podem reutilitzar més els envasos, la roba, no fer servir bosses de plàstic i intentar generar com menys residus millor. El canvi climàtic em preocupa. Ens estem carregant l'ecosistema i la Terra ja ens està donant senyals amb aquests temporals."

Iris Pascual Ruiz

Estudiant, 20 anys

"Sí. El Govern hauria de donar suport al petit comerç ecològic, que mira pel medi ambient. També cal fer educació ambiental. No podem fer lleis i posar normes si la gent no està conscienciada. Soc tècnica en salut ambiental i el canvi climàtic és un tema que em preocupa."

Teo García Susaño

Restaurador, 61 anys

"Sí, ens estem jugant el futur. És un tema que em preocupa. Ja n'estem veient les conseqüències amb aquestes tempestes que estem tenint, amb la pujada del nivell del mar... Si continuem així, molta gent haurà de deixar casa seva. És complicat i no sé què cal fer per revertir la situació. Suposo que tots hi hem d'aportar el nostre gra de sorra."

Margarita Lahuerta Gabarrón

Administrativa, 46 anys

"Sí. Si els governs i les empreses no canvien les seves polítiques, els ciutadans poques coses podem fer. Vas a comprar i tot està envasat amb plàstic. Jo vaig intentar eliminar els plàstics d'un sol ús de la meva vida però és molt difícil. Hauria de ser més fàcil. Em preocupa el canvi climàtic. Si les coses no canvien, no sé quin planeta deixarem als nostres nets. Abans els estius eren estius i els hiverns, hiverns i no aquest temps que ara tenim."

Núria Alhambra Domènech

Sense feina, 49 anys

"Sí. Estem espatllant el nostre planeta. És un tema que em preocupa perquè si continuem així, això no acabarà bé. Cal que tots fem una mica de bondat i tinguem més cura del medi ambient. Cal que tant els governs com els ciutadans actuïn."

Yolanda Llubes Pons

Mestressa de casa, 56 anys

"Sí. Ens fan reciclar però, al meu entendre, no hi ha cap punt de recollida correcte. L'únic que aconseguim és treure la merda de casa per posar-la al carrer i no és ètic ni estètic. En hores punta es creen embusos de cotxes, sobretot quan els pares i mares van a portar i a recollir els nens a l'escola, quan segurament moltes famílies podrien anar i venir d'escola a peu. A nivell de ciutat, el transport públic està prou bé però cal més implicació ciutadana."

David Solà Carrillo

Treballador d'una companyia asseguradora, 50 anys

"Sí. Hi ha molts interessos econòmics i si no hi ha una pressió social, les mesures arribaran tard. Els països més contaminants s'hi han de posar. D'altra banda, també cal més conscienciació social. Al cap i a la fi els ciutadans també hi podem contribuir reciclant, sent curosos amb el que mengem... Si no fem res, podem tenir problemes seriosos."

Víctor Fraile Diana

Advocat, 38 anys

"Sí, però no crec que s'hagin de prendre mesures dràstiques a nivell global sinó que ha de ser una qüestió més local. Estem patint canvis de temperatura, fenòmens naturals cada cop més extrems... El canvi ha de començar en cadascú, a nivell individual. Hem de ser més cursos amb la separació dels residus i educar les generacions futures. També penso que seria interessant que existissin bonificacions fiscals per a la gent que realment s'esforça."

Laia Pascual Batlle

Metge, 41 anys

"Suposo que sí. Crec que cal més consciència social. Se'n parla molt però ningú fa res. És un tema que em preocupa. Per sort, a l'escola dels meus fills en parlen i ells són els primers que a casa ens impulsen a fer les coses ben fetes. Ja no comprem paper d'alumini, emboliquem els entrepans amb draps que rentem i tornem a utilitzar, intentem comprar menjar que no vagi envasat si no és imprescindible, portem les bosses de la compra de casa..."

Montserrat Puigdomènech Carné

Funcionària, 53 anys

"Sí. És una urgència. Ja n'estem veient les conseqüències. Les inclemències meteorològiques són extremes: quan plou, plou molt; quan no plou, hi ha una sequera extrema; tenim unes temperatures altíssimes... Cal més conscienciació."

Cristina Trias Carrasco

Artista multidisciplinària, 47 anys

"Sí. Ens hi hem de posar tots però qui marca les regles és el Govern i si ells no fan res... S'hauria d'acabar definitivament amb les bosses de plàstic, abaratir el transport públic... A nivell d'empreses també calen canvis."