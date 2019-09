Per una millora de la mobilitat a la comarca

27.09.2019 | 04:00

El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alcalde de Castellar, el socialista Ignasi Giménez, també té clar que s'ha d'enterrar el concepte de "IV Cinturó" i començar a assentar la idea que el que ha d'unir les dues capitals és "una ronda, no una autopista". "El IV Cinturó no està sobre la taula. No té res a veure amb la Ronda del Vallès que volem, que és permeable als municipis i permet solucionar els problemes de mobilitat interna de la comarca", remarca Giménez. La continuïtat fins a Granollers "en cap cas està plantejada", afegeix. Giménez explica que, a més d'unir les dues capitals de la comarca, la Ronda del Vallès facilitarà la mobilitat de Terrassa, perquè "millorarà la connexió amb la C-58 i amb els barris del nord i de l'est de la ciutat", que no tenen ara cap circumval·lació. El socialista no veu viable l'alternativa que proposa ERC per l'N-150. "L'N-150 ja està congestionada. Si de veritat volem fer d'aquesta una via més humana, necessitem fer la Ronda del Vallès, que ens permetrà treure trànsit de l'interior de les ciutats i descarregar tant l'N-150, com la carretera de Matadepera a Sabadell i la C1415 que uneix Terrassa amb Castellar i Matadepera". El president comarcal està convençut que la Ronda del Vallès redundarà en una millora de la mobilitat a la comarca i en la qualitat de l'aire.