Incivisme i mobilitat, dos temes que preocupen als ciutadans

27.09.2019 | 11:56

Incivisme i mobilitat. Els dos temes van sorgir com a motiu de preocupació a l'assemblea oberta que va celebrar Tot per Terrassa (TxT) aquesta setmana al Casal Cívic de La Maurina i que va servir també per fer balanç de 100 dies de govern. A l'acte, el partit que lidera l'alcalde Jordi Ballart, va organitzar també la seva estructura interna. Així, la formació tindrà un comitè executiu permanent que serà l'encarregat del dia a dia del partit. Els màxims responsables seran el president, Jordi Ballart, la vicepresidenta, Maruja Rambla, el secretari general, Noel Duque, i el tesorer, Xavier Cardona. Aquest comitè comptarà a la vegada amb 7 secretaris en les següents àrees: política municipal; política supramunicipal; coneixement; comunicació i imatge; territori, mobilització, militància i voluntariat; actes i logística; i missatge i relat. Cada una d'aquestes àrees tindrà un seguit d'especialistes en diferents matèries. A més també hi haurà representants els 7 districtes de la ciutat.