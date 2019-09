Homenatge d'Òmnium als seus primers monitors de català

Javier Llamas

27.09.2019 | 04:00

El lema era: "Homenatge als pioners de la represa lingüística". Allà hi eren uns quants d'aquells "pioners de la represa lingüística"; o sigui, els monitors que a finals del franquisme o els inicis de la transició democràtica van impartir classes de llengua catalana a escoles, coordinats per Òmnium Cultural. Aquesta entitat va organitzar l'homenatge que es va celebrar dimecres al Centre Cultural. Allà hi eren molts ...