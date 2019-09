Cs denunciarà a l'Ajuntament perquè retiri el llaç groc d'ERC de la façana

PLE MUNICIPAL

Laura Mangas

27.09.2019 | 12:23

El grup municipal de Cs ha anunciat aquest matí que denunciarà a l'Ajuntament davant el tribunal contenciós-administratiu perquè retiri el cartell que ERC té penjat a la façana municipal per entendre que és una "simbologia partidista que vulnera la neutralitat institucional que ha de tenir l'Ajuntament". Ho ha fet després que no prosperés la proposta de resolució on demanaven això mateix. Curiosament, avui el cartell que des de fa mesos té penjat ERC a la finestra de l'Ajuntament que dóna al seu despatx, amb un llaç groc i el lema "llibertat presos polítics", estava donat la volta. La moció de Cs ha coincidit amb la intervenció d'Òmnium Cultural reclamant, precisament, tot el contrari: que l'Ajuntament pengi al balcó la pancarta a favor del "presos i exiliats polítics".