Can Roca celebra la seva Festa Major Infantil demà dissabte

27.09.2019 | 04:00

El barri de Ca Roca va suspendre el passat cap de setmana la seva Festa Major Infantil per l'amenaça de pluja i ho té tot a punt per a celebrar demà dissabte la quarta edició. Serà una matinal d'activitats per als més petits i també per als veïns del barri, que participaran en una botifarrada popular a les 2 de la tarda. Amb els vals d'una compra al comerç del barri hi haurà descompte d'un euro.

Les activitats infantils començaran a les 10 del matí al Parc de les Nacions Unides amb una desfilada dels Trabucaires i Bandolers de Terrassa, Després del pregó, a les 10,45, hi ha previst un espectacle d'animació infantil i atraccions pels més petits.