Ballart desterra el vell IV Cinturó i aposta per la Ronda del Vallès 

Rotonda situada sobre la riera de Les Arenes, on acaba l'actual via urbana procedent del IV Cinturó.

Rotonda situada sobre la riera de Les Arenes, on acaba l'actual via urbana procedent del IV Cinturó. Nebridi Aróztegui

Laura Mangas

27.09.2019 | 04:00

El IV Cinturó ha estat sempre una infraestructura incòmoda pel territori i, tot i que ho continua sent, la comarca busca d'aliar-se per acabar el tram fins a Sabadell, reconvertit en una ronda comarcal permeable als municipis, i posar així fi al malson que ha suposat la planificació i execució d'aquesta via. Del perllongament fins a Granollers ja ni es parla.Fa un parell de mesos que s'hi han reactivat les converses, principalment entre el Departament de ...