La tecnologia, eina per a afrontar el problema de l'envelliment

Redacció

26.09.2019 | 04:00

L'Hospital de Terrassa va acollir divendres passat la jornada "Co pot ajudar la tecnologia a les persones grans?, organitzada pel grup de recerca Cervell, Cognició i Conducta del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).Alfredo García, gerent del CST, va manifestar que "les tecnologies han canviat la manera com actualment ens relacionem amb els usuaris de la salut i la ciutadania en general". Les tecnologies "han de ser el gran aliat per afrontar el problema de ...