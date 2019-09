Dóna positiu després d'un accident

26.09.2019 | 04:00

La Policia Municipal va imputar ahir un delicte contra la seguretat viària a un conductor que va donar positiu d'alcoholèmia, multiplicant per quatre la taxa màxima, després d'un accident amb un ferit. A les 5.40 de la matinada, un particular va comunicar a la Policia Municipal un xoc entre diversos vehicles al carrer del Vendrell, a l'alçada del carrer de Cervera. Hi havia ferits. Una dotació de la Policia Municipal va realitzar la prova d'alcoholèmia al conductor causant de l'accident, amb un resultat positiu d'1,10 mil·ligrams. El SEM va traslladar al seu acompanyant a Mútua. Una segona patrulla va portar el conductor a Prefectura per realitzar-li les proves evidencials d'alcoholèmia, amb uns resultats d'1,10 i 1,15 mil·ligrams. Dimarts, a les 9.30 del matí, es va produir un accident al carrer de Carrasco i Formiguera. Una ambulància va traslladar un ferit a Mútua.