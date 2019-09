La UPC lidera un projecte per crear centres avançats de suport a la indústria tèxtil del Marroc i Jordània

25.09.2019 | 12:40

Una investigadora del campus de la UPC, Mónica Ardanuy, lidera el projecte europeu Fostex a través del qual es crearan quatre centres de suport avançats per a la indústria tèxtil a universitats del Marroc i Jordània. Fostex està finançat per la Comissió Europea amb una dotació econòmica d'un milió d'euros i té com a objectiu que aquests quatre centres estiguin operatius el 2022. La indústria tèxtil té una gran importància tant al Marroc com a Jordània, on signifiquen 165.000 i 60.000 llocs de treball, respectivament, essent un dels grans sectors industrials per ambós països. Malgrat això, la majoria de petites i mitjanes empreses tenen un accés limitat a serveis clau per a testejar, formar-se, fer recerca,accedir a noves tecnologies o instruments de finançament. És per aquest motiu que les universitats del Marroc i Jordània estan molt interessades en crear aquests centres de serveis per les empreses del tèxtil d'aquells països.