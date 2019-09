Més de 130 persones varen asistir a l'acte de Tot per Terrassa.

25.09.2019 | 16:37

Tot per Terrassa ha fet balanç de les primeres pases de la seva gestió amb els seus simpatitzants. Segons la formació local, més de 130 persones van omplir ahir el casal cívic de La Maurina. L'alcalde, Jordi Ballart i regidores i regidors del grup, van fer balanç dels primers 100 dies de mandat. "Gràcies per venir i compartir amb nosaltres aquest preciós projecte de ciutat", diu Tot per Terrassa en un missatge a la xarxa social Twitter.