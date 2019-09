El govern rebutja la moció per exigir la continuïtat del IV Cinturó

Laura Mangas

25.09.2019 | 04:00

Gairebé ningú ho ha entès. El govern de Terrassa té previst rebutjar la declaració institucional presentada per Junts per Terrassa per tal de reclamar a l'Estat la continuïtat del IV Cinturó entre Terrassa i Sabadell. El principal grup del govern. TxT, considera que la proposta "no ajuda" a tirar endavant el projecte, tot i que l'alcalde, Jordi Ballart, ha insistit molt aquesta passada setmana en reclamar que la via d'alta capacitat no ...