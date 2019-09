25.09.2019 | 16:12

Desactivada l'alerta per l'incendi del camió cisterna a Terrassa. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla TRANSCAT, que va activar dimarts al migdia arran de l'incendi a la C-16. El pla ha estat rebaixat aquest matí, a les 6.30, a prealerta. Els bombers, amb equipaments de riscos químics, ja havien realitzat durant la nit el transvasament del combustible (gasoil i benzina) que no havia cremat durant l'intens incendi. Continuava tallada la circulació per la C-16 en sentit nord i es feia desviament per la sortida 19 Terrassa Sud-Les Fonts.