Bona resposta a una festa pensada per a tots

Festa major del Torrent d'en Pere Parres

Redacció

25.09.2019 | 04:00

Al Torrent d'en Pere Parres tenien clar que la pluja només amenaçava els actes de dissabte a matí i migdia, de manera que el programa festiu es va concentrar dissabte per la tarda/nit i diumenge, i va ser un èxit.Tant les propostes culturals com les festives van convidar als veïns a sortir al carrer, on la temperatura va permetre gaudir de les propostes sense passar calor.Dissabte la cercavila de Diables de Terrassa, sense pirotècnic, va recórrer ...