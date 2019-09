Habitatge encarrega proves de resistència de l'obra vista

23.09.2019 | 20:46

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha encarregat uns assajos de resistència de l'obra vista de les torres de Can Jofresa per esbrinar el motiu del trencament de les totxanes i la millor solució al problema. Les anàlisis, de quatre mostres estretes de punts diferents dels edificis, les farà un laboratori de la Universitat Politècnica de Catalunya.La Generalitat "no descarta totalment" que l'aïllament de les façanes s tingui "alguna influència" amb els desperfectes, però treballa amb la ...