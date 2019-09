Confisquen a un motorista 17 bitllets falsificats

24.09.2019 | 04:00

La Policia Municipal va confiscar dissabte 17 bitllets falsificats de 10 euros a un motorista. Uns agents el van aturar a l'1.50 de la matinada. Circulava per la carretera de Martorell i va fer una infracció a l'alçada del carrer de Ramon Llull. Els agents van comprovar que el conductor no havia obtingut mai el permís de conduir. El van denunciar penalment per aquest motiu. I per portar a sobre els 17 bitllets falsos que li van trobar en l'escorcoll.Divendres, a les 11.40 ...