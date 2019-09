24.09.2019 | 04:00

Un camió va col·lapsar divendres la circulació al Centre. A les 8.30 del matí, el vehicle va quedar aturat al carrer de Vinyals, a la cantonada amb el del Doctor Cabanes. Hi van anar unitats policials, que van ajudar a treure el vehicle marxa enrere per restablir la circulació, maniobra que va durar una mitja hora. Va ser necessari l'ajut d'una grua municipal per apartar un vehicle estacionat.