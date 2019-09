Teletaxi Terrassa, en una protesta per canvis en la recollida de viatgers a l'aeroport

Conflicte a El Prat

23.09.2019 | 12:11

Diferents entitats del sector del taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona han demanat una reunió amb AENA, "molt molestes" pel "canvi imposat" per aquesta empresa pública respecte a les recollides concertades en la Terminal 1 de l'aeroport de Barcelona.

En un comunicat fet públic ahir diumenge, els taxistes consideren que la zona de recollida de viatgers senyalitzada actualment en l'aeroport "és molt insuficient per a la quantitat de vehicles que cada dia fan recollides concertades, la qual cosa perjudica els usuaris que sofreixen demores en la recollida, perquè la zona està totalment col·lapsada".

Entenen que amb aquests canvis, els taxistes, "malgrat trobar-se en l'aeroport no tenen on deixar el seu vehicle".

Les associacions del sector del taxi, entre les quals s'inclouen Tele Taxi Terrassa, STAC, BarnaTaxi, Taxi Ecològic o Taxi Sitges, esperen que AENA "dialogui de forma constructiva" per a trobar una solució "real i duradora a aquest important problema".

En cas contrari, adverteixen que es "reserven la possibilitat de fer actes de sensibilització al públic d'aquesta problemàtica que no afecta només als taxistes, també als usuaris de l'aeroport que sol·liciten aquest tipus de serveis".