L'alcalde visita Oriol Junqueras a la presó de Lledoners

23.09.2019 | 12:10

L'alcalde, Jordi Ballart, va anar dijous a visitar Oriol Junqueras, líder d'ERC, a la presó de Lledoners. Així ho ha fet saber ell mateix a través del seu perfil de Twitter, ahir a la tarda. "He anat a veure al polític Junqueras i he conegut l'Oriol. En algunes coses més a prop que altres, ha estat un privilegi parlar i reflexionar amb ell. La presó és dura però la serenor i fortalesa és més poderosa. La seva paraula és un valor polític. Seguir a la presó NO és política", ha escrit. El seu tweet ha generat moltes reaccions. Hi ha qui enalteix el seu gest com a exemple de decència, però també qui li retreu que és una acció electoralista o bé que està donant suport així accions il·legals.