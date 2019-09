La Pedalejada Popular ajunta quasi tres-centes bicicletes als carrers de Terrassa

Santi Palos

22.09.2019 | 14:26

Gairebé tres-centes bicicletes han enfilat avui a les onze del matí el carrer de Sant Genis, punt de sortida de la Pedalejada Popular, un recorregut per la ciutat de vuit quilòmetres i caire festiu. Els participants s'han concentrat abans a la Plaça Nova, enmig de la qual han format, com a les anteriors edicions, la "Bici Humana". Aquest any la intenció era fotografiar-la des de l'aire, mitjançant un petit zepelí. Però la bombona d'heli que l'havia d'enlairar ha fallat, i la fotografia s'ha hagut de fer, com sempre, des del terrat d'un edifici, en aquest cas el que té als baixos el restaurant Mexterra. La Pedalejada Popular ha estat organitzada per l'ajuntament de Terrassa en el marc de la Setmana de la Mobilitat.