El Vapor Gran i l'eix del Passeig, per a vianants 

Laura Mangas

21.09.2019 | 04:00

El govern local va explicar ahir que els canvis a la mobilitat que s'han anat aplicant des de l'agost no són aleatoris. Tenen una finalitat: duplicar l'espai per a vianants. Per fer-ho es restarà lloc als vehicles privats. És a dir, es prohibirà la seva circulació per ampliar l'actual illa de vianants del Centre, en el futur immediat, cap al sud i cap a l'est. A partir de gener del 2020, el Vapor Gran i el sector del Passeig del Comte d'Ègara seran ...