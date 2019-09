El govern trenca l'acord amb l'oposició

21.09.2019 | 04:00

El bipartit va acordar al juliol amb els tres partits de l'oposició, amb una important discussió prèvia i dies de polèmica, que finalment l'Ajuntament de Terrassa tindria vuit càrrecs de confiança i no deu com volia TxT i ERC. D'aquest vuit, cinc serien per recolzar les tasques dels grups municipals (un per cada partit) i un màxim de tres anirien a reforçar el govern. Els fets, però, mostren que els partits de govern, TxT i ERC, han decidit renunciar a contractar els seus assessors de partit (almenys amb diners a càrrec de l'Ajuntament) per situar aquestes persones al govern. D'aquesta manera, finalment són cinc els assessors que tindrà l'Executiu local, tal com era la seva intenció inicial i que tanta controvèrsia va generar el juny. L'anterior alcalde, Alfredo Vega, va comptar amb dos assessors durant el mandat passat en què va governar en minoria. El tinent d'alcalde Isaac Albert defensa l'ampliació en el nombre de càrrecs de confiança: "És veritat que hi havia un acord amb l'oposició, però necessitem cinc assessors de govern", sosté. Tant ERC com TxT tenen intenció de contractar una persona de suport per als seus respectius grups municipals, però asseguren que ho pagaran amb diners dels partits.