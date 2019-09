Campanya de donació de medul·la òssia al Banc de Sang i a la plaça de les Teixidores

21.09.2019 | 04:00

El Banc de Sang, juntament amb l'Ajuntament de Terrassa, impulsen avui una campanya per la donació de medul·la òssia coincidint amb la commemoració del Dia del Donant de Mèdul·la Ôssia. Durant tota la jornada, de 10 a 14 hores del matí i de 17 a 20 hores de la tarda, s'obrirà el registre de donants a totes les persones que vulguin inscriure's. En paral·lel, s'habilitarà un segon punt d'atenció a la plaça de les Teixidores, al costat de la Casa Baumann. Per registrar-se com a donant de medul·la òssia cal ser major d'edat –tenir 18 anys– i no haver superat els 40anys, a més de gaudir d'un bon estat de salut. Durant la donació és realitzarà una extracció de sang que permetrà analitzar l'HLA, un grup de proteïnes que permet saber la compatibilitat entre dues persones de cara a futures donacions. La donació només es fa en cas que hi hagi una persona malalta compatible que en necessiti. En la majoria dels casos, la donació es fa mitjançant un procediment semblant a la donació de sang.