Atropellament greu a una menor a Can Parellada

21.09.2019 | 04:00

Una menor va patir lesions, sembla que greus, en ser atropellada per un vehicle dijous a la tarda al barri de Can Parellada. L'accident va tenir lloc al carrer d'Alemanya, a l'alçada del carrer d'Europa. Una trucada va informar la Policia Municipal, que va parlar amb testimonis i va inspeccionar el tram. Personal sanitari va acudir a la zona i va atendre la noia abans de traslladar-la a l'Hospital de Terrassa. Segons les primeres informacions policials, la menor patia una possible fractura de tíbia.