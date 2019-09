Aparcaments transformats en jardins

Redacció

21.09.2019 | 04:00

Hi havia tambors, teatre en petit, literatura. Districte Zero, una xarxa d'entitats, va convertir ahir un tram del carrer de Sant Gaietà, al Centre, en una cosa diferent, barreja de jardí i escenari.

Era la seva aportació al Park(ing) Day, una iniciativa anual mundial "on la ciutadania ocupa i transforma temporalment places d'aparcament regulat en espais d'ús comú, parcs jardins i altres formes d'espai públic", diuen els organitzadors. L'objectiu: "Reivindicar un model de ciutat centrat en les persones i en el medi ambient". La iniciativa va sorgir a San Francisco al 2005. Des d'aleshores, més de 200 ciutats s'hi han acollit. I des d'ahir, Terrassa, per primer cop. L'esdeveniment ha estat organitzat a la ciutat per les entitats del Districte Zero amb el suport d'ADENC. Volien "fer reflexionar a la ciutadania sobre el model de mobilitat, el verd urbà i l'ú de l'espai públic" en un acte que coincidia amb la celebració de la setmana global de vaga i acció pel clima: "Ens hi sumem per fer front a l'emergència climàtica".

Les entitats impulsores, que es presenten avui, demanen "una reducció de l'espai destinat al vehicle privat" i ampliar "el verd urbà als carrers, parcs, patis, horts, cobertes verdes i altres espais" i exigeixen la disminució de la contaminació ambiental i sonora.