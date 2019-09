El Vapor Gran i la zona del Passeig seran només per a vianants

20.09.2019 | 16:08

L'equip de govern ha presentat avui el que anomena "la revolució verda", una campanya informativa per explicar als egarencs l'objectiu final que hi ha rere els nombrosos canvis en la mobilitat que ha patit el Centre i que s'estendran, de moment, cap al sud i l'est de la ciutat. El gener de 2020, s'expulsarà els vehicles de l'àmbit del Vapor Gran i de la zona del Passeig del Comte d'Ègara. D'aquesta forma, aquests dos sectors se sumen a l'eix de vianants del Centre, ideat l'any 1992. Segons ha explicat aquest matí el bipartit, amb aquestes mesures es persegueix caminar cap a un nou model de ciutat que passa per restar espai als cotxes i guanyar-lo pels vianants. L'objectiu últim és que Terrassa sigui una ciutat amb una millor qualitat de l'aire i menys soroll, accidents i consum energètic. En definitiva, ha dit l'alcalde, Jordi Ballart, una "ciutat millor per viure-hi".