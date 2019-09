Segrestada al seu propi cotxe per un atracador amb pistola

J. Ll.

20.09.2019 | 04:00

"Anirem a un lloc tranquil i amb calma", va etzibar el segrestador a la segrestada. I abans li havia dit que per 20 euros mirés el que li havia fet fer. "Et dono un consell: la pròxima vegada que t'apuntin amb la pistola fes cas". Perquè sí, l'havia apuntat amb una pistola d'aire comprimit per a robar-li. I l'havia copejat amb l'arma al cap quan ella es va resistir. Després ella va haver de conduir el cotxe amb el malfactor al costat, ...