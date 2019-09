Salven un tràiler de cerveses encallat al Centre

20.09.2019 | 13:22

Els canvis de trànsit al Centre han provocat més d'un ensurt. Les mesures han provocat diferents reaccions crítiques, com per exemple de comerciants o de veïns. Són modificacions importants. Aquest matí qui ha tingut dificultats per aquestes variacions ha estat un tràiler de grans dimensions que ha quedat literalment atrapat al intentar girar cap a la Rambla d'Ègara al carrer Doctor Cabanes. El camió transportaba cervesa i lògicament qui han vist l'escena han recordat més d'un "meme" que va rutllant per les xarxes respecte al transport de la cervesa i els accidents que han patit.