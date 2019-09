El PSUC-Viu demana més inversions als barris

20.09.2019 | 04:00

El PSUC-Viu ha mostrat la seva preocupació per la "pèrdua de seguretat ciutadana provocada per la falta d'inversió als barris i la deixadesa de les administracions per combatre l'atur, la precarietat i la pobresa".El partit demana a l'Ajuntament que activi recursos per dotar d'inversions i serveis aquelles zones més degradades. Demana actuacions urbanístiques, educatives, culturals, de promoció econòmica, de civisme, neteja o policia ...