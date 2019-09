Protesta de la PAH enfront d'Abanca per un lloguer social

Laura Mangas

20.09.2019 | 04:00

Una trentena de persones es va manifestar ahir davant la sucursal d'Abanca, al carrer d'Antoni Torrella, per demanar un lloguer social per Pape Lamine Ndiaye, un senegalès de 40 anys. Pape va patir cinc intents de desnonament per impagament de la hipoteca del pis de Sant Llorenç on viu fins que, el juny passat, els Mossos d'Esquadra i la comissió judicial van consumar el llançament. No obstant això, Pape va tornar a entrar en l'habitatge i Abanca l'ha ...