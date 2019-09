Multiplica per set la taxa màxima d'alcoholèmia permesa a la conducció

20.09.2019 | 04:00

De rècord. Un conductor va multiplicar per set la taxa màxima d'alcololèmia. El va enxampar la Policia Municipal dimecres. A les 6.15 de la tarda, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un vehicle a l'avinguda del Vallès, a Ca N'Anglada. El conductor presentava símptomes d'intoxicació etílica. Els agents li van realitzar la prova estimativa, amb un resultat d'1,74 mil·ligrams, i van donar avís a Egarvia per retirar el vehicle. L'infractor va ser traslladat a Prefectura per fer les proves de contrast, en les quals la taxa va ser d'1,65 mg/l. La Policia Municipal va obrir diligències.