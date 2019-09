La FAVT amenaça amb sortir de la Taula de Mobilitat pels canvis al centre

20.09.2019 | 13:06

La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT) ha emès un dur comunicat criticant els canvis "inadequats" que ha posat en marxa l'Ajuntament a la mobilitat del centre. L'entitat denuncia que el nou govern de la ciutat no els ha informat de les modificacions, quan "hauria de tenir la deferència de fer-ho" i d'"escoltar" les seves opinions. La FAVT tractarà aquest tema en la reunió del seu consell gestor de la setmana vinent i no descarta la possibilitat d'abandonar la Taula de Mobilitat si l'Ajuntament no obre un diàleg conjunt amb ells i amb les associacions de veïns directament afectades.