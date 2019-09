Diumenge, matí infantil amb rocòdrom

Torrent d'en Pere Parres. Festa major

Laura Hernández

20.09.2019 | 04:00

El programa de la Festa Major del Torrent d'en Pere Parres concentra totes les activitats de dissabte a la nit, raó per la qual l'AVV esperarà a darrera hora per decidir si suspèn els actes "en cas que la pluja es mantingui al final del dia", explica TxeTxu Sanz, col·laborador de l'AVV.Si no plou, les activitats començaran a les 20,30 de la tarda, tal com està previst amb una cercavila a càrrec de Diables de Terrassa que ...