Ara cal demanar cita prèvia pel 010 o per la web

20.09.2019 | 04:00

Per primera vegada, totes les consultes que es vulguin o s'hagin de fer a l'OME s'ha de demana una cita prèvia concertada. La petició es pot fer a través del telèfon 010 o de la pàgina web de l'Ajuntament. La cap de l'oficina, Teresa Cabanes, va subratllar ahir que "el nou sistema de visites personalitzades ha anat molt bé perquè és més àgil i evitar cues a les famílies. A més a més, el temps d'espera perquè puguin venir és d'un dia o dos com a molt. Pensem que és un temps d'espera bastant raonable". El nou sistema de cita prèvia estarà vigent durant tot el mes de setembre i després es valorarà si la implantació ha de ser per sempre. La visita concertada es va posar en marxar durant el termini per sol·licitar una beca de menjador per aquest curs escolar que acabar de començar.