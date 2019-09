" No tenir etiqueta de partit obre portes"

19.09.2019 | 04:00

L'alcalde Jordi Ballart va voler valorar ahir el bon clima de la comissió bilateral, "el tracte personal i l'empatia" que va presidir la trobada. "Tothom ens deia que som un partit local, que no teníem referent i que ningú ens faria cas. Doncs tot el contrari". El líder de tot per Terrassa afirma que "per sorpresa meva, el fet de no tenir etiqueta de partit facilita la interlocució amb altres administracions, obre moltes portes". ...