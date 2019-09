Sonora protesta de la PAH davant Abanca per demanar un lloguer social

Laura Mangas

19.09.2019 | 13:17

Una trentena de persones s'han manifestat aquest matí enfront de la sucursal d'Abanca a Terrassa per demanar un lloguer social per a Pape Lamine Ndiaye, un senegalès de 40 anys que viu en un pis a Sant Llorenç. Després de cinc intents de desnonament, el juny passat, Pape va ser expulsat de l'habitatge per la comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra per impagament de la hipoteca. No obstant això, va tornar a entrar en l'habitatge, motiu pel qual, Abanca li ha interposat una denúncia penal. La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.(PAH) reclama que el banc retiri la denúncia i li concedeixi un lloguer social, una petició rebutjada per Abanca. La Plataforma denuncia que tampoc els Serveis Socials estan disposats a concedir un habitatge social a Pape perquè no reuneix els requisits d'emergència social en estar residint sol.