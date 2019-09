Un servei que ha arribat als 5.000 usuaris per dia

19.09.2019 | 04:00

El servei del menjador escolar de les escoles públiques ha arribat ja a tenir una mitjana de 5.000 usuaris al dia, una xifra notable. La majoria dels escolars que fan ús d'aquesta prestació estudien primària, encara que també hi ha de pàrvuls i de secundària. És per això també que la majoria d'ajuts per l'àpat són nens i nenes de primària. Si agafem aquesta dada de 5.000 usuaris i la de 4.000 beques, com ...