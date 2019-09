Quadruplica la taxa màxima d'alcohol

18.09.2019 | 21:29

Un conductor va multiplicar per quatre la taxa màxima d'alcoholèmia després d'un accident amb un ferit. Va ser a les 6.20 de la tarda de dimarts al carrer de Colom, a l'alçada del carrer del Llobregat. Uns sanitaris van atendre un dels conductors, tot i que no va ser necessari el seu trasllat. Policies locals van realitzar la prova d'alcoholèmia a un implicat, amb un resultat positiu d'1.09 mil·ligrams. Van traslladar després l'infractor a Prefectura per fer les proves de contrast. Les taxes: ...