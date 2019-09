Una comissió bilateral per a temes estratègics de ciutat

Laura Hernández

19.09.2019 | 04:00

La Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa han creat un marc estable de treball que confirma el tracte "preferent" que el president Quim Torra havia promès a Terrassa com a tercera ciutat de Catalunya. L'alcalde Jordi Ballart es va reunir ahir a la tarda amb la primera autoritat de Catalunya en una primera trobada per constituir una comissió bilateral entre les dues institucions, un marc estable on es treballaran temes estratègics i prioritaris per ...