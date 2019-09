La Col·lecció Civit portarà a Terrassa una gran retrospectiva de Xano Armenter

S.P.

19.09.2019 | 13:23

Aquesta tarda, a partir de les 7.30, es fa al Centre Cultural Terrassa una "festa de l'art", de clausura de les tres primeres exposicions fruit de l'acord entre l'equipament i la Col·lecció Civit, les dues col·lectives "Cartografies", i "The Last Supper" de Damien Hirst. Les tres encara es podran veure, això no obstant, fins a mitjans d'octubre. El col·leccionista Josep Maria Civit ha anunciat aquest matí la pròxima exposició: una gran retrospectiva de Xano Armenter. Amb el títol (provisional) de "American paintings", presentarà 150 obres, d'entre 1980 i 1995, d'aquest artista de Balaguer que ha treballat a Nova York i Califòrnia. La intenció de Josep Maria Civit és programar tres exposicions a l'any al Centre Cultural, totes amb peces de la seva col·lecció.