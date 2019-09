El tram Terrassa-Granollers costarà 400 milions

18.09.2019 | 04:00

El Ministerio de Fomento va adjudicar a l'estiu de 2017 la redacció de l'estudi informatiu pel tram entre Terrassa i Granollers de la B-40. L'anunci arribava tot just l'endemà que la vicepresidenta del Govern fes pública una inversió de 400 milions d'euros per acabar la via.L'estudi informatiu, que té un import d'1.145.434,98 euros, te en conte les diferents alternatives de traçat, de connexió i d'explotació per al nou tram ...