Millores i passos elevats al Cementiri Vell

18.09.2019 | 04:00

La cruïlla del carrer de Menéndez y Pelayo i el passeig de Joan Miró, al barri de Cementiri Vell, canviarà de configuració, ja que l'Ajuntament està realitzant els treballs per millorar l'accessibilitat i la seguretat viària. Aquests treballs, que tenen una durada prevista de 2,5 mesos, afecten les cruïlles del passeig de Joan Miró amb els carrers de Miquel Servet i de Menéndez y Pelayo. Les obres consisteixen a ampliar les voreres, executar dos passos elevats al passeig de Joan Miró i renovar la senyalització horitzontal. L'objectiu és facilitar la mobilitat dels vianants i reduir la velocitat dels vehicles al pas per la zona per millorar, d'aquesta manera, la seguretat viària.