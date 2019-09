L'ATM es nega a situar Terrassa a la zona tarifaria 2

18.09.2019 | 15:24

L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) no té intenció de canviar Terrassa de zona tarifaria per tal que passi a estar inclosa a la zona 2, tal com demana la ciutat des de fa molts anys i fet que permetria abaratir el cost dels trajectes. Així li ha confirmat el director general de l'ATM, Pere Torres, al regidor de Medi Ambient, Carles Caballero, en una trobada aquest matí a Barcelona. L'ATM argumenta que no ho farà a l'espera que entri en vigor la nova T-Mobilitat, una targeta que superarà l'actual divisió en zones tarifàries i amb la qual es pagarà pel trajecte efectivament recorregut. Caballero, en canvi, denuncia que el calendari de posada en funcionament de la T-Mobilitat ha patit ja molts retards i insisteix a demanar que mentre es posa en marxa, Terrassa s'inclogui a la zona 2.