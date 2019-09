Front comú de Terrassa i Sabadell per perllongar el Quart Cinturó

Redacció/L. H.

18.09.2019 | 04:00

Els municipis de Terrassa i Sabadell treballaran junts per reclamar al Ministeri de Foment que ampliï el traçat actual del Quart Cinturó "com a mínim" fins a la Ronda Oest de Sabadell. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ho anunciava ahir en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), on ha volgut deixar clar que el fet que l'alcaldesa de Sabadell, Marta Farrès, sigui socialista no ha de ser un impediment perquè les ...