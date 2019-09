Dóna positiu d'alcohol i li troben quatre tipus diferents de drogues

18.09.2019 | 04:00

La Policia Muniicpal van denunciar dilluns el conductor d'un vehicle que va donar positiu d'alcoholèmia i portava drogues, de molts tipus. El sistema 112 va informar la policia a les 9.40 del vespre. Havia rebut una trucada avisant que un home en estat ebri intentava agafar el seu vehicle a una benzinera de la carretera de Martorell. Una patrulla va acudir al lloc i va realitzar la prova preventiva d'alcoholèmia al conductor, amb un resultat positiu de 0,36 mil·ligrams. En l'escorcoll es van trobar 2,2 grams de marihuana, 1,4 grams d'heroïna, 3,3 de cristall i 8,5 de cocaïna. Els agents van intervenir també 2 grams de marihuana en poder de la persona que viatjava d'acompanyant al vehicle d'acompanyant. El cotxe va quedar immobilitzat el vehicle. Divendres, a les 11.20 de la nit, una trucada del 112 va comunicar a la Policia Municipal que un conductor ebri estava circulant pel carrer de Núria, a l'alçada del passeig del Vint-i-dos de Juliol. Dues patrulles de la Policia Municipal van acudir al lloc i van observar com el conductor baixava del vehicle i insultava als veïns que li havien cridat l'atenció. Els agents li van realitzar la prova estimativa d'alcoholèmia. Va donar una taxa positiva d'1,03 mil·ligrams. Seguidament, el van acompanyar a Prefectura per fer les proves de contrast, en les quals va donar taxes positives de 0,93 i 0,89. Els guàrdies van denunciar penalment al conductor per un delicte contra la seguretat viària. Dilluns, a les vuit del vespre, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un conductor. En demanar la documentació, no la va presentar, ni la pròpia ni la del vehicle. Els fets van tenir lloc al carrer de Carrasco i Formiguera, a Roc Blanc. Els agents van traslladar el conductor a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía per a la seva identificació plena. Els guàrdies municipals van realitzar diligències per un delicte contra la seguretat del trànsit i van immobilitzar el vehicle per falta d'assegurança obligatòria.