El Consell Comarcal tindrà un punt de càrrega per a cotxes elèctrics

18.09.2019 | 14:50

El Consell Comarcal treballa per fer possible que durant el 2020 el recinte de la institució compti amb un punt de càrrega per a vehicles elèctrics per tal de facilitar que tant el personal com les visites puguin accedir al Consell d'una forma més sostenible. L'anunci l'ha fet coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que se celebra del 16 al 22 de setembre

Aquesta acció se suma a les diferents actuacions que ja es porten a terme per la millora de la mobilitat sostenible. El Consell Comarcal està adherit a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat que promou actuacions de forma permanent i també activitats per aquesta Setmana de la mobilitat sostenible. El Consell compta ja amb dos vehicles de tecnologia híbrida per a ús del personal en els seus desplaçaments de treball per la comarca. Aquests vehicles van substituir el 2018 la flota antiga.