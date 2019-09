Prop de 500 persones participaran diumenge en la Pedalada de la Setmana de la Mobilitat 2019

17.09.2019 | 12:32

Arriba l'acte més popular i significatiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2019. És la pedalada, que se celebrarà diumenge, 22 de setembre, a partir de les 10.30 del matí. En l'edició d'enguany s'espera la participació d'unes 500 persones, que recorreran en grup els 8 km del circuit urbà dissenyat amb sortida i arribada a la Plaça Nova. Com es tradicional, a les 10.30, l'hora prevista de la sortida, els participants que ho desitgin participaran en la "Imatge de la Bicicleta Humana", una acció que consistirà en la realització d'un circuit gegant amb forma de bicicleta. Aquest any, com a novetat, el punt de gravació serà mòbil, mitjançant un dirigible Zeppelin, que permetrà obtenir una imatge d'impacte.