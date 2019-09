Presó per haver comès vuit robatoris a domicilis, un d'ells a Terrassa

17.09.2019 | 12:33

Ja és a presó després d'haver comès vuit robatoris a domicilis del Baix Llobregat, Baix Penedès, Maresme i Vallès Occidental. Els Mossos d'Esquadra van detenir a Calafell, el dimarts 3 de setembre, un home, de nacionalitat xilena i 34 anys, com a presumpte autor de vuit robatoris amb força a domicilis i un delicte d'usurpació de l'estat civil a municipis de les quatre comarques esmentades, entre ells, a Terrassa.

La investigació es va iniciar a finals del mes de juliol. Amb l'objectiu de detenir el presumpte autor dels robatoris, els investigadors van planificar un dispositiu que, finalment el 3 de setembre, va permetre localitzar-lo i detenir-lo in fraganti quan acabava de cometre un altre robatori al municipi de Calafell.

Així mateix, els investigadors també van comprovar que el detingut s'havia fet passar documentalment per un altre ciutadà de nacionalitat xilena en els hotels on s'havia allotjat, motiu pel qual també va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte d'usurpació de l'estat civil.