La Plaça Vella esdevé una perruqueria solidària La clau

Javier Llamas

17.09.2019 | 04:00

Sota el cel net, sonava música. Es movien els peus. "Hola, vinc a pelar-me", va dir una octogenària mentre somreia a un policia municipal, un dels més tenaços organitzadors d'això d'ahir. Anava a pelar-se, sí, a la Plaça Vella. I va entrar en el recinte barrat, habilitat per a l'ocasió, condicionat com a perruqueria a l'aire lliure. La Plaça Vella va acollir ahir a la tarda una nova edició de la "rapada" massiva, un esdeveniment solidari per a recaptar fons en la lluita contra el càncer ...