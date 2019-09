Jutgen un jove per tenir relacions sexuals consentides amb la seva xicota

J. Ll.

17.09.2019 | 04:00

Eren parella. Ell tenia 18 anys. Ella, 13. Portaven diversos mesos de festeig quan van mantenir relacions sexuals. Un de les trobades va tenir lloc a Terrassa. Van ser unes relacions consentides, no forçades. El fiscal ho entén així, però acusa el jove d'un delicte d'abusos sexuals. Per molt consentit que fos el contacte, ella tenia 13 anys. I això és delicte. Ho assegura el Ministeri Públic, que reclama per al noi una pena de deu anys i un dia ...